A Santo Stefano si accendono le luci su Carpino e il suo Mercatino di Natale

non solo città degli eventi ma anche “Città del Natale” con un ricco programma di eventi, adatti a grandi e piccini, che diventa anche occasione per conoscere questa splendida e scoprirne gli angoli più suggestivi, con una storia ancora più suggestiva.

Tra il lago di Varano e la Foresta Umbra sorge Carpino, uno dei borghi più caratteristici del Parco Nazionale del Gargano. Definita a giusta ragione “città dell’olio”, Carpino si è ritagliata nel giro di pochi anni uno spazio non indifferente a livello anche nazionale.

Da un lato le sue pregiate colture olivicole producono un rinomato olio extra vergine che, unitamente a una profonda tradizione popolare, legata alle tipiche tarantelle garganiche e all’uso della chitarra battente ha veicolato ben oltre i confini regionali il nome di Carpino. A rendere celebri i suoni e i ritmi prodotti dalla chitarra a cinque corde ci hanno pensato gli ormai famosissimi “Cantori di Carpino”, diventati nel corso degli anni oggetto di studio e di interesse da parte di studiosi, musicisti, registi ed etnomusicologi. Desta un certo fascino tutto il suo centro storico, contrassegnato da ripide stradine, dai ruderi dell’antico castello Svevo e da antiche chiese. Importanti, su tutte, quelle di San Cirillo (del 1300) e la Chiesa Madre (del 1600). Entrambe hanno un aspetto barocco ed ambedue sono caratterizzate da un portale d’ingresso a scalinata con rampe contrapposte.

Una location ideale, quindi, per mettersi in cammino con l’intera famiglia, dove ci sarà uno spazio interamente dedicato ai bambini ricco di sorprese ed occasioni di intrattenimento a cominciare dalla “casa di babbo natale” fino alla novità della pista di ghiaccio.

I mercatini di Natale di Carpino saranno indubbiamente all’insegna della tradizione: durante il percorso e sulle strade si respirerà la perfetta magica atmosfera del Natale, con la musica che avvolgerà il piacevole passaggio fra uno stand e l’altro, i profumi di spezie, dolci natalizi, decori natalizi tradizionali, presepi artigianali decorati a festa e le luci delle casette di legno, messe a disposizione degli espositori da parte del Comune di Carpino, tutte ordinate ed addobbate.

Un grande sforzo organizzativo, insomma, da parte dell’Amministrazione comunale, che si pone l’obiettivo di elevare la qualità dell’offerta per venire incontro alle diverse tipologie delle domande, ampliare i luoghi della manifestazione per dare la possibilità ai visitatori di riscoprire angoli del paese veramente suggestivi nella travolgente atmosfera natalizia.

A tal proposito l’Amministrazione comunale comunica che è imminente la pubblicazione del bando per la partecipazione al tradizionale Mercatino di Natale, che avrà luogo in Carpino dal_____al_____, la cui tipologia merceologica riguarderà la vendita di articoli e addobbi in coerenza con il tema del Natale, nonché di prodotti alimentari ed enogastronomici tipici delle festività natalizie;

I mercatini saranno allestiti con casette di legno appositamente noleggiate a cura ed onere dell’Amministrazione comunale, complete di allaccio e fornitura di energia elettrica per la quale dovrà essere versato un contributo, contestualmente all’assegnazione, dell’importo omnicomprensivo di €._____

Di seguito i generi merceologici interessati all’avviso:

a) settore non alimentare, articoli natalizi (addobbi e accessori natalizi, composizioni natalizie, presepi e articoli per presepi, articoli da regalo di artigianato in legno, ceramica, terracotta, ferro battuto o altri materiali, stelle di Natale, ecc.);

b) settore alimentare : frutta in confezioni natalizie, articoli dolciari a tema, vini e spumanti in confezione natalizia, prodotti enogastronomici.

Le istanze per l’assegnazione delle casette in legno per i mercatini di Natale 2019 a Carpino, redatte esclusivamente secondo lo schema di domanda allegato e scaricabile dal sito del Comune, vanno indirizzate all’Ufficio Cultura del Comune di Carpino. Esse dovranno pervenire al protocollo generale del Comune, tramite posta elettronica:comune carpino@tiscali.it, o anche tramite pec:info@pec.comunecarpino.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 novembre 2019.