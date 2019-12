Cerignola, 4 arresti dei Carabinieri

Nel corso delle attività di monitoraggio dei soggetti sottoposti ad obblighi e limitazioni della libertà personale, nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno arrestato quattro persone.

Le manette sono scattate per Antonio Di Bitonto, cerignolano cl. ’88, sorpreso all’esterno della propria abitazione dai Carabinieri della Stazione di Cerignola che, per lo stesso reato, hanno poi proceduto all’arresto anche di Colella Vito, cl. ’69, e di Monopoli Tommaso, cl. ’70, anch’essi di Cerignola.

Colella si è presentato spontaneamente in caserma dopo che per alcuni giorni si era reso irreperibile, allontanandosi senza autorizzazione dalla propria abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari, e che la Stazione aveva già segnalato all’Autorità Giudiziaria competente.

Monopoli è stato invece sorpreso dai militari mentre si trovava, senza alcuna autorizzazione, all’esterno della sua abitazione dove era sottoposto alla detenzione domiciliare.

Dopo l’arresto, i tre evasi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati nuovamente sottoposti agli arresti domiciliari.

Sempre a Cerignola, poi, i militari dell’Arma hanno arrestato Gallo Teodato, cl. ’93, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui si trovava sottoposto. Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni delle violazioni alle prescrizioni accertate e trasmesse dai Carabinieri della Stazione di Cerignola.

Gallo, infatti, era stato già arrestato in flagranza per evasione dai domiciliari il 30 ottobre e l’11 novembre scorsi e, su disposizione della Autorità Giudiziaria, era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Per il 26enne, dopo la notifica della misura cautelare, questa volta si sono aperte le porte del carcere di Foggia.