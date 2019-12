“L’economia della Puglia nei dati di Banca d’Italia”

è il titolo del workshop organizzato dalla Banca d’Italia e dalla Camera di Commercio di Foggia che si terrà presso la Cittadella dell’Economia mercoledì pomeriggio 4 dicembre con inizio alle ore 16,00.

Si tratta di un importante momento di confronto e di analisi sui principali indicatori economici rilevati in ambito regionale, utili a cogliere le dinamiche congiunturali e a programmare interventi e azioni per uno sviluppo possibile della nostra economia territoriale.

Ad aprire i lavori della giornata sarà il direttore della sede di Bari della Banca d’Italia, Pietro Sambati a cui seguirà la presentazione dei dati a cura della Divisione e Analisi della Banca d’Italia del capoluogo regionale. Quindi un confronto a più voci su formazione, agricoltura, credito e turismo che prenderà spunto dagli interventi del Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone; del presidente di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone; di Roberto Maresca, direttore Confidi Confcommercio Puglia e Marina Lalli, amministratrice Terme di Margherita di Savoia.

Per il presidente della CCIAA di Foggia, Fabio Porreca: “si tratta di una opportunità per il sistema socio-economico del territorio di approfondire e discutere, su dati certi e indicatori affidabili, strategie di intervento per il rilancio della Capitanata. Come Ente stiamo lavorando, in sinergia con le altre istituzioni a questo compito deputate, per creare un osservatorio in grado di fornire annualmente analisi e studi sull’andamento dell’economia del territorio, perché riteniamo che non si possa prescindere dalla conoscenza approfondita dei fenomeni per mettere in campo azioni politiche realmente efficaci”.