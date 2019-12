“Lex” è l’albero di ulivo che il C.U.P. Foggia ha donato alla città

“Lex” è il nome scelto per l’albero di ulivo che il C.U.P. Foggia (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali) ha donato alla città. Lunedì 2 dicembre (l’iniziativa prevista per lunedì 25 novembre è stata posticipata a causa delle avverse condizioni climatiche) è avvenuta la piantumazione all’ingresso di Parcocittà.

Con questo gesto simbolico – che ricade nell’ambito della Festa dell’Albero (la cui Giornata è stata celebrata il 21 novembre) – il C.U.P. Foggia ha voluto lanciare un messaggio di impegno collettivo per mitigare gli effetti della crisi climatica e migliorare la vivibilità delle aree urbane.

«Abbiamo deciso di donare un albero alla città non solo per valorizzare Parco San Felice e sostenere l’impegno di Parcocittà, ma anche per lanciare un messaggio di legalità. Perché i consigli e gli ordini professionali rappresentano un presidio di legalità sia per i professionisti che per tutti i cittadini», ha affermato il presidente del C.U.P. Foggia Massimiliano Fabozzi.

Presente alla piantumazione anche Katia Colella, presidente dell’Associazione Energiovane e responsabile dell’ATS Parcocittà che ha dichiarato: «Questo è per noi l’albero della legalità perché sorge dinanzi ad un presidio che è stato sottratto all’illegalità e al degrado urbano, diventando un luogo fruibile da tutti». Infatti Parcocittà ha riqualificato il centro servizi e l’anfiteatro di Parco San Felice, valorizzandolo con attività interattive e coinvolgenti.

«È importante sostenere queste iniziative anche con un gesto simbolico come quello che abbiamo scelto di compiere oggi. E poi, sia i popoli orientali che quelli europei hanno sempre considerato questa pianta simbolo della pace, inoltre è anche immagine della capacità di produrre frutti in condizioni difficili e pertanto auspicio che da queste piccole azioni possano nascere e crescere nuove idee e iniziative», ha sottolineato Giovanni Quarato, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia.

A supportare il C.U.P. Foggia nella piantumazione dell’ulivo anche Ugo Fragassi, amministratore unico di “Foggia più verde”, che ha promesso di donare a Parco San Felice altri alberi di ulivo. «Lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo, perché non bisogna perdere occasione per arricchire la nostra città di verde», ha dichiarato Fragassi.

Il C.U.P. di Foggia è un’associazione costituita fra le rappresentanze istituzionali di livello locale degli Ordini e Collegi professionali. Non ha fini di lucro e rappresenta, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane. Attualmente aderiscono alla sezione foggiana i seguenti ordini professionali: architetti, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, assistenti sociali, psicologi, notai, periti industriali, farmacisti, chimici, commercialisti, ostetriche e periti agrari.