Manfredonia, tentato omicidio Dino Miucci: esame “stub” per 6

, 02 dicembre 2019. Sono 6 le persone sottoposte all’esame “stub” dai Carabinieri, nell’ambito del tentato omicidio di Leonardo, Dino, Miucci , avvenuto nella tarda sera del 29 novembre in zona industriale Asi – ex Enichem.

Lo confermano stamani i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.

Come risaputo, Leonardo Miucci è fratello di Enzo, quest’ultimo ritenuto reggente – dagli inquirenti – del clan Li Bergolis – Miucci (i c.d. “Montanari”) di Monte Sant’Angelo.

Complessivamente, sono 6 i bossoli calibro 7,62 ritrovati il 29 novembre sull’asfalto nella zona industriale di Macchia- Monte San’Angelo. Miucci è rimasto illeso.

Non chiara la dinamica dei fatti. I Carabinieri stanno cercando di accertare quanto realmente successo. Sono stati ritrovati in terra alcuni bossoli ma non è stata ufficializzata l’ora, né tanto meno il giorno relativi al tentato agguato.

L’ultimo episodio collegato ad una sparatoria: l’omicidio di Pasquale Ricucci a Macchia

Il tentato agguato, segue il recente omicidio dello scorso 11 novembre, ai danni di Pasquale Ricucci, classe 1974, ritenuto un esponente della criminalità garganica, con precedenti dal favoreggiamento a lesioni, omicidio doloso, ricettazione, porto abusivo d’armi. Come risaputo, Ricucci era stato attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco in località Macchia, all’esterno della propria abitazione, in agro di Monte Sant’Angelo.

Ricucci è stato ritenuto, dagli investigatori, “al vertice del clan Lombardi-Ricucci-La Torre, da sempre in lotta con il clan dei ‘montanari’ Li Bergolis-Miucci”.

Profilo Dino Miucci

Da raccolta dati, Leonardo Miucci è citato nella relazione integrale della Commissione d’indagine (insediatasi in Comune nel gennaio 2019 per le verifiche correlate allo scioglimento del consiglio comunale, poi determinato), in qualità di uno degli “operatori economici attivi nell’area dei comparti edificatori del comune sipontino“.

Leonardo Miucci ha precedenti correlati a “porto abusivo e detenzione armi”, arrestato nel 1997 tra l’altro per rapina, ricettazione, ma con fatti tutti antecedenti il 2000.

Il fratello maggiore di Dino, Enzo, è stato arrestato il 20 novembre scorso nel blitz antidroga «Friends» degli stessi Carabinieri.