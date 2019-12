Manfredonia, visita del Contrammiraglio Giuseppe Meli

Nella mattinata odierna, il direttore marittimo della puglia e della basilicata jonica contrammiraglioha fatto visita alla capitaneria di porto di manfredonia incontrando tutto il personale militare e civile presente.

Il direttore marittimo e’ stato accolto dal comandante capitano di fregata Giuseppe Turiano, il quale ha illustrato le ultime attivita’ d’istituto poste in essere con particolare riguardo a quelle in materia di polizia ambientale e demaniale.

A seguire, presso la sala riunioni della capitaneria, l’ammiraglio Meli ha ricevuto una delegazione dei rappresentati della societa’ cooperativa “organizzazione produttori ittici sud adriatico”.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti intervenuti hanno esposto le ultime iniziative poste in essere con particolare riferimento al piano di gestione per la pesca del rossetto, il progetto relativo alla gestione della pesca del novellame di sarda che sara’ proposto a breve per l’approvazione da parte degli organi competenti.

L’organizzazione di produttori ittici sud adriatico societa’ cooperativa ricevuta quest’oggi e’ stata riconosciuta dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto in fin dall’anno 2004 e tra i suoi vari compiti si prefigge quello di valorizzare e promuovere la pesca locale.

L’ammiraglio Meli, molto attento alle problematiche regionali e locali che coinvolgono il ceto peschereccio, ha assicurato la massima disponibilita’ da parte dell’autorita’ marittima al fine di trovare soluzioni comuni finalizzate alla tutela della risporsa ittica e dell’ambiente.