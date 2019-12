Meteo: maggiore variabilità con ritorno di qualche acquazzone

LUNEDI’: irregolarmente nuvoloso sul Sud-Est per il transito di annuvolamenti a prevalente carattere stratiforme. Tendenza a peggioramento tra Molise e alta Puglia, meglio sulla Basilicata. Nella notte temporali in arrivo sull’Iserniese. Temperature in aumento, venti in rotazione da Sud tendenti a moderati. Mar Ionio fino a molto mosso, mosso l’Adriatico.

Martedì 03 Dicembre Molto nuvoloso con piogge sparse tra Puglia, Basilicata e Molise

MARTEDI’: cielo molto nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise con piogge più consistenti sui rilievi molisani, fenomeni più occasionali altrove. Temperature in generale diminuzione sia nei valori massimi che nei minimi. Venti in rotazione da Maestrale. Mare Adriatico mosso, tendente a molto mosso dalla serata, poco mosso lo Ionio.

Mercoledì 04 Dicembre Giornata discreta sul Sud-Est, peggiora a fine giornata sui versanti Ionici

MERCOLEDI’: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su Daunia, murge e Tavoliere nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale adriatico meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su litorale ionico e Salento nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da molto mosso a mosso.

fonte 3bmeteo