‘Mille volte ancora’, il nuovo singolo della band RIONE JUNNO

Tratto dall’album ‘PANE’, l’ultima fatica discografica di RIONE JUNNO, un vero è proprio canto d’amore e di pace poetico e coraggioso.

Si intitola ‘Mille volte ancora’, il nuovo singolo del gruppo RIONE JUNNO, estratto dall’album “PANE” uscito pochi mesi fa per l’etichetta SoundFly di Napoli e distribuito da Self Distribuzioni. Il disco rientra nella programmazione PUGLIA SOUNDS RECORD 2019 (“REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”).

Il video del singolo è ambientato in Puglia, in provincia di Foggia, ed è stato girato tra il parco Nazionale del Gargano (Monte Sant’Angelo) e la Riserva Marina Protetta delle Isole Tremiti. Realizzato da ‘M.A.D.- Memorie Audiovisive della Daunia’ (L. Toriello) è già pubblicato sulle piattaforme YouTube, Facebook e Vimeo.

Come moderni Omero i Rione Junno raccontano la tradizione e la vita con la poesia, le voci ed i loro strumenti, partendo dalle chitarre di Federico Scarabino e Biagio De Nittis ed aprendosi a musicisti di tutto il mondo.

‘Mille volte ancora’ è infatti una canzone d’amore alla maniera dei Rione Junno, in cui si ritrovano le atmosfere delle radici del Sud che si fondano e contaminano con le voci e i suoni delle ali del mondo contemporaneo.

“Io pass pe ‘nta strèd, semp ci pass, / ma mille volte ancora, se putess.”, questo l’incipit dell’ennesimo atto di fede che i RIONE JUNNO hanno tributato al loro dialetto, lingua che portano da anni ormai in tutto il mondo, grazie ai numerosi concerti all’estero, riuscendo sempre a trasmettere emozioni e passione e quella leggerezza calviniana che solo i grandi maestri sono capaci di far emergere al setaccio della vita.

Il video diventa esso stesso un canto d’amore alla propria terra: le immagini, i suoni e le voci riescono a raccontare, con una rara grazia, l’unico vero motore del mondo, l’amore.

I Rione Junno, con questo videoclip, mettono alle spalle un incredibile tour estivo che li ha portati nei festival italiani più prestigiosi oltre che in prestigiosi concerti in Albania (Valona e Fier), Germania (Berlino), Spagna (Barcellona) e si preparano ad una tourneé invernale che li vedrà protagonisti in club e teatri.

Il link YouTube videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=slR0_P_2Igc

