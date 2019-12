Nominations Calciobidone 2019, la lista dei Candidati al titolo

Il noto portale Calciobidoni.it, Blog dedicato esclusivamente ai flop e alle meteore del calcio italiano – che nel 2016 ha vinto il titolo di «Blog dell’Anno» – ha reso noto i nominativi dei Candidati all’Edizione 2019 del «Calciobidone», il sondaggio più temuto dai calciatori, inverso e contrario al Pallone d’Oro. Giunto all’11^ Edizione, il “premio” è realizzato con la collaborazione di Fantacalcio.it, portale di notizie sportive e leader per la gestione del famoso gioco, della più antica rivista sportiva al mondo, il Guerin Sportivo, della rivista Calcio 2000, fondata da Marino Bartoletti, e del sito satirico Delinquenti prestati al mondo del pallone.

La Giuria selezionatrice, che può vantare nomi di spessore (su tutti: Ivan Zazzaroni, Direttore di Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo, Xavier Jacobelli, Direttore di Tuttosport, e Darwin Pastorin), ha stilato la lista delle nomination, densa di nomi eccellenti e non certo banali: CALHANOGLU e HIGUAIN (Milan), ICARDI (Inter), KALINIC (Roma), NAINGGOLAN (Inter), OLSEN e PASTORE (Roma), PERISIC (Inter), SCHICK (Roma), SUSO (Milan). Gli utenti possono votare su tutti i siti dei media citati, a partire dalla Home del sito organizzatore Calciobidoni.it del Blogger Cristian Vitali. A Gennaio ci sarà la proclamazione di quello che sarà l’erede di Nikola Kalinic, vincitore nello scorso anno (quando militava nel Milan) e che, tra l’altro, è in corsa anche quest’anno, a causa di un’annata deludente vissuta all’Atletico Madrid, cui segua un debutto in maglia giallorossa non proprio epico, tanto che già si parla di un suo taglio nel mercato di Gennaio. L’Albo d’Oro della speciale competizione, attiva dal 2009, ha visto “trionfare”, tra gli altri, tantissimi ex dell’Inter: il portoghese Quaresma nelle prima due Edizioni (2009-2010), il “gordo” Adriano ai tempi della Roma (2011), Forlan (2012), Kondogbia (2016) e Gabigol (2017).

