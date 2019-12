“Non voltiamo le spalle” al Teatro Umberto Giordano

Un evento pubblico per rafforzare unità e coesione istituzionale, per affermare ed esaltare i tantissimi risultati raggiunti e le vittorie conseguite dallo Stato nella lotta alla criminalità e alla illegalità, per promuovere e valorizzare esperienze e testimonianze virtuose. È il senso della manifestazione, prevista per il prossimo giovedì 5 dicembre, alle 18.00 nella cornice del Teatro Umberto Giordano, organizzata dal Comune di Foggia e dal titolo ‘Non voltiamo le spalle’.

Un’iniziativa che arricchisce una giornata dedicata per intero al valore della legalità: dalla mobilitazione delle forze sindacali alla consegna di un terreno confiscato alla mafia ad una importante associazione. “Tutti tasselli di un unico mosaico: l’impegno contro mafia, malaffare ed illegalità – spiega il sindaco di Foggia, Franco Landella –.

Con questo incontro l’Amministrazione comunale intende confermare la propria attività su questo versante strategico e, nel contempo, stringere in modo ancor più sinergico i rapporti tra istituzioni e comunità. La ‘Squadra Stato’, come è stata felicemente definita, va sostenuta ed accompagnata, ciascuno per il proprio ruolo e la propria funzione. La mafia ha il fiato corto e mostra segni di cedimento e debolezza. È questo il momento per affrontarla e non voltare le spalle, civicamente, culturalmente, politicamente”.

Nel corso della manifestazione si alterneranno, dopo il saluto del primo cittadino, gli interventi del Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, del Procuratore Capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, del fondatore dell’Associazione per la Legalità ‘Ultimi’, Don Aniello Manganiello, del già Procuratore della Repubblica di Foggia e cittadino onorario della città, Vincenzo Russo, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, Pierpaolo Limone, del presidente provinciale dell’Associazione ‘Libera contro tutte le mafie’, Salvatore Spinelli, del presidente della Fondazione Antiusura ‘Buon Samaritano’, Pippo Cavaliere, del presidente dell’Associazione ‘Giovanni Panunzio’, Dimitri Loi. I lavori saranno moderati dal direttore della Gazzetta di Capitanata, Filippo Santigliano.

Ufficio Comunicazione – Staff del Sindaco