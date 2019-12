Parasite di Bong Joon-Ho: un film sulle conseguenze dell’individualismo

è un regista versatile ed eclettico con un gran merito: essere riuscito a portare il cinema asiatico, in particolare quello coreano, sotto i riflettori del grande pubblico.

Nonostante la bellezza delle sue opere precedenti, il picco estetico e tematico del suo percorso artistico lo ha raggiunto proprio con Parasite, meritatamente premiato al Festival di Cannes con la Palma d’Oro.

Una feroce critica sociale, con un occhio non solo al Sud della Corea

Una feroce critica sociale, con un occhio non solo al Sud della Corea ma anche ai pericoli insiti nel sistema capitalistico, la brutalità contenutistica che si interseca con l’eleganza formale, il tutto condito da una spolverata di black humour: Parasite è un film che tanto intrattiene quanto fa riflettere. Non è affatto cosa da poco.

Al centro degli avvenimenti ci sono due famiglie di estrazione sociale diametralmente opposta. La famiglia Kim vive in un seminterrato e riesce a tirare avanti a stenti con sussidi di disoccupazione e lavoretti saltuari.

La famiglia Park invece vive in una lussuosissima e modernissima villa, con un giardino amplio e fiorente.

La prima evidente contrapposizione tra Park e Kim– che sono tra l’altro i cognomi più comuni in Sud Corea- è proprio scenografica. Da un lato abbiamo spazi stretti e angusti sempre illuminati da una giallognola luce artificiale, i membri della famiglia Kim si muovono a fatica, tra soffitti bassi, cianfrusaglie, sporcizia, lo spettatore ha quasi l’impressione che i protagonisti entrino a fatica persino nell’inquadratura; dall’altro abbiamo uno stile minimalista, linee pulite, tanto vetro che lascia entrare moltissima luce naturale, stanze arieggiate, open space in cui i membri della famiglia possono ritagliarsi momenti di solitudine e in cui è facile nascondersi.

E’ interessante sapere che entrambi gli ambienti sono stati concepiti e arredati appositamente per il film, rendendo il lavoro dello scenografo Lee Ha-Jun uno dei più sorprendenti del cinema degli ultimi vent’anni.

La famiglia Kim tramite una sequela di diabolici stratagemmi riesce a far licenziare e sostituirsi alla servitù della famiglia Park. Non riveleranno mai la loro parentela, tramite delle identità false si faranno assumere con un sistema di reciproche raccomandazioni.

Se il film durante l’elaborazione e la realizzazione del piano si tinge dei toni della commedia satirica, le conseguenze delle azioni dei Kim travolgerà le due famiglie- e non solo- come una valanga. Il crescendo drammatico culminerà nel thriller, mostrando l’abilità del regista di gestire più registri linguistici senza mai essere fuori luogo.

Oltre al crossover tra generi, in Parasite ricorre un’altra caratteristica tipica del nuovo cinema post-moderno asiatico cioè quello di utilizzare la colonna sonora in antitesi al clima della scena.

Ad esempio il punto di rottura e di evoluzione di Parasite in cui la commedia lascia il posto al dramma è sancito da “In ginocchio da te” di Gianni Morandi.

Parasite è una pellicola profondamente nichilista, in cui non si può individuare un vero cattivo se non in un sistema di valori per cui la ricchezza è il parametro più importante di giudizio delle persone.

I Kim fanno di tutto per diventare ricchi e la scalata sociale è l’unica cosa che pare interessargli. I Park invece sembrano vivere in un ambiente ovattato, sono indifferenti verso tutto ciò che non riguarda il loro micro-cosmo e trattano con snobismo mascherato da cordialità la loro servitù.

Nella scalata sociale i Kim non si scontreranno direttamente con i Park ma con la loro vecchia domestica e suo marito, inscenando una grottesca quanto triste guerra tra poveri dove le parti si scontrano per avere un posto all’ombra dei ricchi, il posto in prima fila tra i parassiti.

Un altro aspetto interessante del film è notare le opportunità offerte alle classi sociali più abbienti, di generazione in generazione, sfatando così il tanto agognato mito della meritocrazia: ai giovani Park viene offerta la miglior istruzione e la possibilità di realizzare al meglio le proprie aspirazioni, per quanto queste magari siano soltanto frutto di un capriccio.

I giovani Kim invece per quanto intelligenti e davvero talentuosi riusciranno a far fruttare le loro capacità soltanto tramite inganni machiavellici. Solo con la furbizia sembra sia possibile un riscatto sociale, seppur fugace.

La bellezza di Parasite sta anche nella sua universalità: il film è girato a Seul, ma potrebbe essere benissimo Londra o New York, i protagonisti sono Kim e Park, ma potrebbero anche essere Rossi e Smith.

Siamo sicuramente di fronte a uno dei film dell’anno e, dopo la prestigiosissima Palma d’Oro, vedremo se Bong Joon-Ho riuscirà a portarsi a casa anche qualche Oscar.

A cura di Lorenza Guerra