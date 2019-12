Preziosa, il nuovo ballerino di Amici made in Cerignola

La puntata di “” in onda lo scorso 30 Novembre si è conclusa con un colpo di scena: la ballerina Sofia ha perso la sfida contro il collegaed ha per questo dovuto abbandonare la scuola di

Preziosa, nato a Cerignola (Foggia) classe 1996, non è stato accolto benissimo dai suoi compagni che gli hanno imputato da subito un atteggiamento tracotante. In effetti dalla sua galleria instagram si osserva un profilo piuttosto “esuberante”. https://www.instagram.com/preziosag/?hl=it

Intervistato dalle telecamere del programma a fine puntata, Preziosa ha poi detto: “E’ stata un’entrata un pò burrascosa. La reazioni dei ragazzi sono normali, perchè il gruppo si era già formato. Spero di dimostrare di essere bravo quanto Sofia”.

Non sappiamo come sia nata in Giuseppe la passione per il mondo della danza, quello che è certo è che per rincorrere i suoi sogni, Preziosa ha deciso di lasciare la sua città e la sua famiglia per trasferirsi in Svizzera. Precisamente Giuseppe ha vissuto per diversi anni a Losanna dove ha frequentato la scuola di ballo Ecole Atelier Rudra Bejart.

