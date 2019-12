Riapre l’albergo-rifugio in Foresta Umbra

“Per Monte Sant’Angelo questo è il weekend della rinascita: la rinascita di un sito industriale e di un luogo di accoglienza e di attrattività turistica”. Così ha esorditofacendo riferimento anche all’inaugurazione avvenuta ieri alla presenza del Presidente

“Oggi questo luogo torna a vivere di un nuovo splendore grazie ad un grande progetto ecosostenibile e alla visione illuminata di un uomo, di un grande imprenditore, Marcello Salvatori, che con coraggio e determinazione ha restituito al territorio e a noi tutti questo luogo meraviglioso ed identitario, immerso nel cuore di questa magica Foresta. Proprio nel cuore di questo polmone verde che, come sapete, dal luglio 2017, grazie alle faggete vetuste, è divenuto Patrimonio mondiale dell’Umanità, rendendo così Monte Sant’Angelo #laCittàdeidueSitiUNESCO.

Ed è proprio su questo brand che, insieme al Parco Nazionale del Gargano, stiamo concentrando la programmazione, le strategie e le risorse per promuovere il nostro immenso patrimonio storico, culturale, naturalistico.

Questo albergo-rifugio, con la sua bellezza e con il suo fascino, sarà un importante vettore di promozione del territorio e una grande attrattiva per il turismo naturalistico ed esperienziale.

Perché dormire e svegliarsi circondati da così tanta bellezza, vivere la Foresta Umbra appieno, godere del silenzio interrotto solo dai suoni della natura è di certo un’esperienza meravigliosa, unica.

E oggi, come sappiamo, il turismo è experience.

E allora inauguriamo con immensa gioia questo meraviglioso luogo, che spero diventi presto un modello per tutto il nostro territorio. Il weekend della rinascita, dicevo: due luoghi che riaprono, due luoghi simbolo della ripartenza, di rinascita, di speranza, della certezza che questo territorio può rinascere, può farcela, può volare in alto!”.