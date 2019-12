Rischio tsunami a Foggia: nel 1627 svuotò i laghi di Lesina e Varano

Il terremoto a Durazzo ha riacceso il dibattito sui rischi reali per la Puglia., monitora le attività della placca adriatica (o placca Apula). “– ricorda Venisti – tutta la provincia di Foggia e parte della Bat zona 2. A scendere Bari, Brindisi e Taranto zona 3″. L’Albania è in crisi sismica da settembre, insieme alla Bosnia e poi Creta. “Previsioni non se ne possono fare – ricostruisce Venisti – ma tocca ricordare che l’Adriatico è come una casa in cui spostiamo continuamente i mobili: ogni tanto ne sentiamo il rumore”.

Il rischio tsunami in provincia di Foggia è molto più di una lontana ipotesi. Gli effetti dei maremoti sono al centro delle ricerche del sismologo Andrea Tallarico, professore associato del dipartimento di Scienze della terra. Gli scritti e i disegni di quattro secoli fa testimoniano l’irruenza del più grave tsunami pugliese, che nel 1627 a nord del Gargano svuotò i laghi di Lesina e Varano e catapultò i pesci sulle colline.

Fonte: Repubblica Bari

Fonte immagine: Quotidiano di Puglia