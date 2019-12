Urlo del Cus Foggia, otto gol al Nox Molfetta

La formazione di mister Natale Coccia, trascinata dai gol di Laccetti e Capozzi,

conquista la seconda vittoria consecutiva e consolida il piazzamento in zona playoff

Lunedì 02 dicembre 2019

Calcio a 5 – 9^ giornata serie C2 PUGLIA – girone A

CUS FOGGIA – NOX MOLFETTA 8-1

Marcatori CUS Foggia: Laccetti, Bruno, Laccetti, Casoli, Capozzi, Capozzi, Capozzi, Laccetti

Che la gara con il Nox Molfetta sarebbe andata bene, anzi benissimo, lo si era intuito già dal rituale urlo propiziatorio scandito nello spogliatoio cussino prima di scendere in campo.

Una sensazione che è diventata immediatamente certezza dopo pochi minuti, ovvero dopo il primo gol di giornata di Alberto Laccetti. E’ lui, l’incontenibile numero 7, a rompere gli equilibri del match e a chiamare, unire e riunire tutti i suoi compagni in un unico grande abbraccio.

Un urlo e un abbraccio, due gesti precisi che raccontano tutta la voglia della compagine di calcio a 5 del Cus Foggia di diventare sempre più una squadra, forte fuori e dentro il rettangolo di gioco.

Sabato pomeriggio mister Natale Coccia ha potuto finalmente mostrare l’artiglieria pesante schierando dal primo minuto Alex Milone tra i pali e poi Giuseppe Bruno, Lorenzo Gesualdi, Vincenzo Capozzi e, come detto, Laccetti.

Il roster molfettese, stordito dalle continue incursioni foggiane, non è mai riuscito a tenere i ritmi dei “bianchi”, ad eccezione di qualche folata nel finale.

In fin dei conti i parziali parlano chiaro: 5-0 alla fine del primo tempo, 3-1 nella ripresa.

Gli otto gol cussini portano la triplice firma di Laccetti e Capozzi a cui si aggiungono le reti di Bruno e Francesco Casoli.

Questa bella vittoria consente al Cus Foggia di consolidare la posizione in zona playoff e al contempo di mantenere il passo delle grandi. Sabato prossimo altro esame di maturità sul non facile campo dell’Audax Rutigliano, quintetto reduce dalla bella vittoria in casa dell’Eraclio, terza forza del girone.

CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE A

Cus Bari 23; Alta Futsal 22; Eraclio ed MB Futsal Giovinazzo 18; Azetium Rutigliano 16;

Cus Foggia 14; Futsal Terlizzi 13; Soccer Altamura 11; Poggiorsini 10;

Nox Molfetta e Vigor Barletta 9; Audax Rutigliano 8

Nettuno Bisceglie, Byre Ruvo, 6.

PROSSIMO TURNO

AUDAX RUTIGLIANO – CUS FOGGIA

sabato 07 dicembre ore 15:30