Agenti immobiliari sui 32 alloggi a Foggia: “Accordi tra proprietari e famiglie”

Anche Fimaa Confcommercio Foggia, il sindacato che riunisce gli agenti immobiliari, ha partecipato questa mattina al tavolo tecnico che l’amministrazione comunale di Foggia ha convocato per la ricerca di una soluzione all’emergenza abitativa”. Lo riporta in un comunicato la sezione di Foggia degli agenti di mediazione immobiliare. “Trentadue famiglie foggiane stanno aspettando di poter accedere alle proprie case, ma nel frattempo, come segnala una nota del Comune, l’azienda che si era impegnata a consegnare le case è venuta meno all’accordo preso”.

A proposito dell’incontro, i Vertici Fimaa dichiarano che è stato “proficuo. Noi vogliamo esserci non solo in tempo di emergenza, ma proponiamo di rendere permanente questo tavolo così da poter disegnare un nuovo piano per le esigenze abitative delle famiglie più deboli”, ha precisato Maurizio Alfieri, presidente del sindacato Fimaa.

“La nostra proposta durante l’incontro è stata quella di facilitare l’incontro e l’accordo tra proprietari di immobili e queste famiglie, facendo in modo che il canone di locazione e gli oneri accessori – che saranno sostenuti completamente dall’amministrazione di Foggia – siano versati direttamente ai proprietari così da abbattere le eventuali remore dei nostri clienti”, hanno concluso i rappresentati di Fimaa.