Cagnano, il sindaco replica alla minoranza: “Falsi vittimismi mossi da gelosia”

Gargano, 02 dicembre 2020. “Sono stato tanto criticato dalla minoranza di questo paese, che anziché dare costruttiva collaborazione, si impegna a criticarmi anche in consigli dispensati per scongiurare ulteriori possibili contagi”. Con queste parole è iniziato il consueto video comunicato del sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo, trasmesso dalla sua pagina Facebook. Una forte replica ai consiglieri di minoranza, dopo l’acceso dibattito avuto nell’ultimo consiglio comunale, trasmesso online, in cui la consigliera di minoranza Mariella Scanzano lamentava l’assenza dell’istituzione del COC.

“Il problema non sono i cittadini, ma la disorganizzazione”. Il primo cittadino ha proseguito informando di aver notificato, questa mattina, una richiesta di organizzazione alle due banche di Cagnano e all’ufficio postale, in modo tale che siano fissati degli appuntamenti e si scongiurino gli assembramenti fuori dagli istituti. Non è mancato l’aggiornamento della situazione Covid a Cagnano: ad oggi sono 47 i casi positivi, un lieve aumenti rispetto agli ultimi dati.