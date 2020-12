Carpino: la curva dei casi non scende. Sindaco: “Ancora assembramenti”

Gargano, 2 dicembre 2020. “Per quanto la situazione è sotto controllo, ad oggi la nostra curva di contagio non è in discesa, rispetto alle altre zone dove le curve continuano a scendere”. È quanto ha riferito, con un video sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Carpino Rocco Di Brina.

Il primo cittadino ha osservato che, nonostante ci siano state delle negativizzazioni, nella cittadina si riscontrano ancora nuove positività da Covid-19. Sono ancora una quarantina i casi registrati a Carpino. “La cosa non mi tranquillizza – ha detto Di Brina – Senza sfociare in allarmismi, invito i cittadini a rimanere in casa e a rispettare tutte le misure di sicurezza.

Anche questa mattina, il sindaco ha notato numerosi cittadini assembrati dinanzi l’ingresso della banca e molta gente sostare in piazza, nonostante l’ordinanza. “Non mi consentite ad adottare tutte quelle sanzioni – ha aggiunto – già previste per chi non rispetta le ordinanze”.