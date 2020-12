Casa Sollievo: morto Patrizio Zampiello medico del Pronto Soccorso

San Giovanni Rotondo, 2/12/2020 – Corretto. Empatico. Competente. Chi lo ha conosciuto ricorda così Patrizio Zampiello, medico dell’Unità di Pronto Soccorso-Accettazione di Casa Sollievo della Sofferenza, venuto a mancare lo scorso sabato dopo una lunga malattia.

Classe 1957, Patrizio Zampiello si forma presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Napoli e, successivamente, si specializza in Chirurgia Generale e in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica. Nel giugno 2001 entra a far parte della grande famiglia di Casa Sollievo della Sofferenza come medico di Pronto Soccorso.

Pochi anni fa la scoperta della malattia, che Zampiello consapevolmente accettò e affrontò nonostante sapesse essere la sua lenta condanna. Non si lasciò sopraffare, continuando a lavorare e a studiare: «è un modo per non mollare» ripeteva.

Molto amato dai colleghi e da tanti pazienti che lo ricordano attento, scrupoloso e sempre gentile e disponibile. «Era un professionista con una preparazione notevole» racconta il primario Giuseppe Di Pumpo: «Patrizio era un uomo educato, di una disponibilità esemplare non solo con i pazienti che ogni giorno visitava, ma anche con tutti i colleghi. Nonostante la sua malattia, ha continuato ad essere presente in reparto, senza mai sottrarsi ai duri turni di lavoro e senza farci mai mancare il suo sorriso e la sua serenità».

Uomo ironico e al tempo stesso riservato, il dottor Zampiello è rimasto molto legato alla famiglia di Casa Sollievo nonostante la lontananza da San Giovanni Rotondo in quest’ultimo periodo. «Circa un anno fa Patrizio si è dovuto ritirare dal lavoro – racconta il collega e amico Michele Maggi – ma ha continuato ad essere presente nelle nostre vite. In questi mesi di pandemia ci è stato molto vicino, supportandoci a distanza. Nonostante l’aggravarsi continuo della sua malattia riusciva a risollevarci il morale anche attraverso piccoli messaggi».

«È una gravissima perdita per tutto il reparto» conclude Di Pumpo ricordandolo come uno dei migliori professionisti presenti in Pronto Soccorso. La sua figura sarà sempre tra quei corridoi da lui ultimamente visitati solo in fotografia, grazie ad alcuni scatti inviati dai colleghi: «è dura, ma non mollo – scrisse in uno dei suoi ultimi messaggi – grazie per il viaggio immaginifico fatto in Pronto Soccorso: sembra di essere ancora con voi».