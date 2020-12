Caterina Ciuffreda neo comandante Polizia locale a Vieste: “Orgogliosa”

Vieste, 02 dicembre 2020. Caterina Ciuffreda giovane avvocato con la passione per lo sport, è il nuovo comandante della Polizia locale di Vieste. Traguardo conquistato dopo aver vinto il concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di comandante di Polizia locale. Dopo un percorso di studi in legge, Caterina Ciuffreda ha conseguito la laurea presso l’università di Foggia. Si è abilitata alla professione di avvocato che ha esercitato con assiduità e passione per un lungo periodo. Poi la svolta.

“La voglia di cambiamento e di mettermi nuovamente in gioco mi ha dato la spinta per questa nuova sfida che ho affrontato con tenacia e dedizione. Sono stata premiata prima con la vittoria del concorso da vigile l’anno scorso e poi con quella di oggi da comandante. Questa nomina mi riempie di orgoglio e di onore. Cercherò di affrontare il nuovo incarico con determinazione, mettendomi al servizio delle istituzioni e dei miei concittadini al fine di migliorare la nostra bella Vieste”. Caterina Ciuffreda guiderà il Comando della Polizia locale di Vieste, dal prossimo 1° gennaio 2021. Ed arrivano i complimenti del sindaco, Giuseppe Nobiletti, che non ha lesinato parole d’elogio anche agli altri concorrenti, ad iniziare da Gaetano Di Mauro che in questi mesi, in attesa del concorso ha ricoperto il ruolo di comandante.

“Un grazie di cuore a Di Mauro e congratulazioni alla dottoressa Caterina Ciuffreda. Arriva una persona preparata, adatta a ricoprire il ruolo in una Vieste che vuole continuare a garantire la sicurezza dei cittadini a tutti i livelli”