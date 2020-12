COVID: altri 1668 positivi in Puglia, 878 nel Barese. 208 in Capitanata

Bari, 02 dicembre 2020. Sono stati registrati 9.693 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.668 casi positivi: 878 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 6 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 804.028 test. 15.341 sono i pazienti guariti. 40.760 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 57.647, così suddivisi: 22.294 nella Provincia di Bari; 6.568 nella Provincia di Bat; 4.002 nella Provincia di Brindisi; 13.364 nella Provincia di Foggia; 4.295 nella Provincia di Lecce; 6.741 nella Provincia di Taranto; 375 attribuiti a residenti fuori regione; 8 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.