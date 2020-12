Dissesto idrogeologico, indagini GdF anche in azienda Zapponeta

Bari, 2/12/2020 – (quotidianoitaliano) L’inchiesta su presunte irregolarità negli appalti per la mitigazione del rischio idrogeologico, per cui sono indagati alcuni funzionari regionali e il commissario per l’emergenza Elio Sannicandro, va avanti. I militari della Guardia di Finanza hanno infatti eseguito nuove perquisizioni negli uffici del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione e in alcune aziende di Monteleone e Zapponeta. Nel fascicolo aperto dalla Procura di Bari, tra le mani del pm Claudio Pinto, sono contestate a vario titolo e secondo le rispettive responsabilità, le ipotesi di concorso in corruzione e turbata libertà degli incanti. Sannicandro, oltre che commissario delegato al dissesto idrogeologico, è direttore generale della Agenzia regionale Strategica per la Sviluppo ecosostenibile del Territorio (Asset) e componente dell’Unità di crisi regionale che si occupa dell’emergenza Covid, compreso l’appalto per l’ospedale da campo negli spazi della Fiera del Levante, a Bari.(quotidianoitaliano)