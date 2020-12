Emergenza abitativa, Landella: “Aiutiamo le famiglie a trovare un alloggio”

Foggia, 02 dicembre 2020. “Al tavolo tecnico che ho convocato oggi nella Sala Consiliare del Comune di Foggia hanno contribuito Maurizio Alfieri, Presidente Confcommercio Provincia di Foggia; Ivano Chierici, ANCE Foggia; avv. Donato Pascarella, ARCA Capitanata; Peppe Gentile, FINAIP; Gianluca Grassi e Giuseppina Solimine, Consorzio Relist; Rosanna De Nisi, funzionario comunale con delega alle Politiche Attive; Rocchina Martino, dipendente comunale con delega al Servizio politiche Abitative; Saverio Padalino, Direttore ANCE Foggia; Giuseppe Galano, Vice presidente ANCE Foggia; Paolo Lops, Vice presidente ANCE Foggia; Pasquale Galano, imprenditore edile e Delegato ANCE presso ARCA.

L’obiettivo dell’incontro – e più in generale, dell’impegno di quest’Amministrazione – è, da una parte, sensibilizzare imprenditori e privati cittadini rispetto all’emergenza abitativa; dall’altro, cercare gli alloggi da dedicare a queste famiglie.

Il mio appello è stato prontamente colto da Giuseppe Galano, imprenditore edile foggiano, che ha messo a disposizione – a titolo oneroso – due immobili per ospitare nuclei familiari senza tetto. Auspico che questo gesto di generosità stimoli tanti altri concittadini a fare lo stesso; mi appello al cuore e alla solidarietà dei foggiani. E’ nota la loro generosità d’animo e credo che non sia un’impresa impossibile; in città, d’altronde, si riscontra un elevato numero di immobili liberi e sfitti. Il Comune di Foggia ha costituito un Fondo di Solidarietà con il quale riconoscerà mensilmente a ciascun nucleo familiare 300 euro per sostenere le spese vive: tale importo permetterà loro di affrontare anche l’onere del canone mensile di locazione di un immobile.

Tutto questo per la durata di circa tre anni, ovvero il tempo necessario all’ARCA Capitanata di sviluppare e completare procedure di acquisto di alloggi, da una parte, di costruzione degli stessi, dall’altra. La loro allocazione sarà nel quartiere Fiera di Foggia. Infine, tutti i nuclei familiari che usufruiranno di questo Fondo, sono automaticamente ricandidate a beneficiare dell’assegnazione provvisoria dei prossimi beni immobili a cura di ARCA Capitanata, con il vincolo di onorare la corresponsione mensile del canone di locazione ai relativi proprietari”.