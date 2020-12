Fi dopo il consiglio dell’offesa ad Arcangela Tardio: “Momento indecoroso”

Il coordinamento di Forza Italia di San Nicandro Garganico ha inviato una nota sul consiglio comunale del 30 novembre scorso in cui il presidente del consiglio, Loris De Luca di Fdi, ha dichiarato di passare con Puglia Popolare: “Fratelli d’Italia perde il presidente del consiglio comunale che inaspettatamente passa al centro sinistra nel silenzio dei consiglieri di maggioranza dichiaratamente di centro destra. Il coordinamento di Forza Italia ha preso atto assistendo all’ultimo consiglio comunale (30 nov.) dello svilimento di una politica che ha perso i riferimenti iniziali e tenta di camuffarsi a spregio del rispetto degli elettori e consiglieri comunali che votarono per affermare non solo dei ruoli ma anche un’etica comportamentale che debba rappresentare i confini di un ‘area rispetto ad un ‘altra. Oppure a nostro avviso il tutto rappresenta una strategia di una regia occulta che mira ad un ponte con il nuovo centro sinistra regionale e quindi con la silenziosa complicità del Pd locale”.

Inoltre il coordinamento di Fi, con Maria Grazia Marocchella, dirigente e responsabile di Azzurro Donna, commenta quello che definisce “l’altro momento indecoroso del consiglio comunale. Durante le interrogazioni con l’intervento della consigliera del PD Tardio, che argomentava una legittima richiesta all’amministrazione, trapelavano in sottofondo audio coloriti slogan da parte di un altro consigliere diretti alla stessa consigliera Tardio. Respingiamo tali comportamenti discriminatori culturalmente e politicamente che nulla hanno a che vedere con la dialettica politica di confronto Ognuno, pur da posizioni diverse, deve avere lo spazio nelle regole civili ed istituzionali di rappresentare questioni poste dalla cittadinanza. Le donne e gli uomini nelle istituzioni meritano rispetto. Allo stesso modo ci auguriamo un richiamo all’ordine istituzionale da parte del sindaco e della sua ormai variegata ed ondivaga maggioranza”.