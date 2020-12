Foggia, IZSPB: concorso pubblico per 5 posti di varie figure dirigenziali

Foggia, 2/12/2020 – Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di cinque posti di varie figure dirigenziali, a tempo pieno e determinato. In esecuzione delle deliberazioni nn. 220 del 22 settembre 2020 e 230 del 2 ottobre 2020, e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ex art. 15-octies ed art. 18 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, delle figure dirigenziali di seguito specificate, per l’attuazione del piano di implementazione di attività diagnostiche, di ricerca e formazione nei confronti di bacillus anthracis e altri patogeni a potenziale uso bioterroristico: tre dirigenti veterinari, di cui uno da attestare presso il Centro di referenza nazionale per l’antrace della sede di Foggia di questo IZS e due presso il Ministero della salute, comunque sottoposti al coordinamento del centro di referenza nazionale per l’antrace di questo IZS, al fine di assicurare il raccordo tra le attività del piano sul territorio nazionale e le azioni di contrasto internazionale riguardanti i temi della biosicurezza e dell’allerta rapida gestiti dal Ministero della salute;

due dirigenti biologi, da attestare presso il Centro di referenza nazionale per l’antrace della sede di Foggia di questo IZS. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai candidati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine l’Ente mette a disposizione sul sito web nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.

Il termine per la presentazione della domanda e’ perentorio. Il bando viene pubblicato integralmente sul sito web dell’Ente www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi», ed in estratto anche sul B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata. La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto sara’ cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso. Responsabile del procedimento e’ la dott.ssa Daniela Varracchio – S.S. gestione risorse umane – telefono 0881/786333 (ore 12,00 – 13,00) – e-mail daniela.varracchio@izspb.it Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 – 71121 Foggia ai seguenti numeri: 0881 786333 (dott.ssa Daniela Varracchio) – 0881 786380 (dott. Antonio Maio) – fax 0881 786362.