Interdittiva Gentile Impianti di Mattinata, disposto il controllo giudiziario

(StatoQuotidiano, ore 02.12.2020). Bari – Mattinata, 02 dicembre 2020. Controllo giudiziario per la Srl Gentile Impianti di Mattinata: è quanto disposto con recente provvedimento del Tribunale di Bari – III Sezione penale in funzione di Tribunale per la Prevenzione, all’esito della Camera di consiglio presieduta dal presidente relatore dott.ssa Giulia Romanazzi.

LA SRL. La Gentile Impianti srl è una società che si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici e che svolge attività d’impresa principalmente attraverso commesse pubbliche, costituita il 23 novembre 2010 da Antonio Gentile, Amministratore unico, mentre il padre, Giovanni Gentile, già titolare di un’impresa individuale esercente analoga attività, ne è il responsabile tecnico.

Con provvedimento del 09.06.2020, il Prefetto di Foggia aveva disposto la misura interdittiva antimafia nei confronti della stessa ditta. In seguito il ricorso depositato il 26.7.2020,

GLI ELEMENTI SINTOMATICI ENUCLEATI DAL PREFETTO. Il Prefetto enucleava, tra gli elementi sintomatici, le seguenti circostanze: “l’amministratore unico della società ‘Gentile Impianti’ e il responsabile tecnico dell’impresa interdetta, legati da un rapporto di filiazione e di convivenza, sono, rispettivamente, nipote e fratello di Gentile Pio Francesco, elemento di spicco del gruppo criminale “Romito”, attivo nell’area garganica, con sede di elezione in Mattinata, assassinato il 21 marzo 2019 nella cittadina garganica. I Gentile – scrive il Prefetto – sono legati da uno stretto rapporto di parentela con la famiglia Romito, di cui Francesco Pio Gentile condivideva le logiche mafiose“.

“La richiesta di informazione antimafia per la ditta “Gentile Impianti” è stata prodotta dal Comune di Mattinata– il cui consiglio comunale è stato sciolto con D.P.R. del 19 marzo 2018, ai sensi dell’art. 143, D. Lgs. n. 267/2000- con cui l’impresa ha rapporti contrattuali da lungo tempo; la storia imprenditoriale della società interdetta dimostra come la stessa abbia giovato di un favor ingiustificato in rapporti con la pubblica amministrazione, ragionevolmente spiegabile solo alla luce di un “condizionamento ambientale”- o ‘estorsione ambientale'”, come precisa la DIA nella Relazione al Parlamento relativa al secondo semestre 2019- connesso al potere evocativo della spendita del nome di un clan mafioso, nel caso di specie “ROMITO-GENTILE”, che, in un contesto territoriale limitato, come quello di Mattinata (poco più di sei mila abitanti),può avere effetti dirompenti, come ha dimostrato lo scioglimento del civico consesso della cittadina garganica. Si tratta dell’ affidamento dei lavori per la realizzazione e per la successiva gestione di impianti sportivi di Mattinata”.

“L’avvio dell’opera risale al 2006, allorquando il Comune, fruendo di un contributo statale di € 200.000,00 destinato però ad “arredo urbano”, decideva di costruire un impianto sportivo. Con delibera del 2012, veniva approvato il progetto esecutivo dell’impianto sportivo per un importo di € 609.000,00 e se ne disponeva la realizzazione attraverso il sistema della concessione dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 143 D. Lgs. 163/2006 allora vigente. Nel bando e nel disciplinare di gara, la durata della concessione era fissata in 30 anni dalla stipula dell’atto, come peraltro previsto dal citato art. 143. Entro la scadenza prestabilita perveniva un’unica offerta, fatta dalla ditta “GENTILE IMPIANTIs.r.l”: non risulta che l’impresa sia stata sottoposta a verifica antimafia su iniziativa del Comune. Nel 2014, la gara veniva aggiudicata definitivamente: nello schema di contratto approvato era previsto, singolarmente, un innalzamento della durata della concessione da anni 30 ad anni 40, senza alcuna motivazione, in contrasto con quanto precedentemente stabilito e con quanto previsto dal citato art. 143 comma6, del Codice degli Appalti all’epoca vigente e in violazione delle regole di par condicio tra i potenziali concorrenti alla procedura”.

“Il Prefetto, dunque, ritenendo che gli evidenziati indicatori sintomatici fossero fortemente

indizianti di una permeabilità dell’attività della società istante, valutava la esistenza di un pericolo concreto di condizionamento, se non di vera e propria infiltrazione mafiosa dell’attività imprenditoriale mettente capo alla Gentile Impianti srl , traendo anche argomento dalla tipologia ambientale in cui i rapporti parentali e di frequentazione necessaria si svolgono, e dal le finalità proprie della criminalità organizzata locale a controllare l’economia legale e a permeare il tessuto economico-sociale”.

“La ratio della misura dell’amministrazione giudiziaria e del controllo ex art. 34 e 34 bis del D. Lgs. 159/2011 è rinvenibile nella necessità di impedire che un’attività economica che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso, e dunque operi in posizione di contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere alla criminalità organizzata, possa costituire uno strumento di supporto e di rinforzo delle associazioni criminali, consentendo alle stesse un più agevole controllo dell’economia e del mercato. Ragion per cui alle misure patrimoniali già contemplate dal codice antimafia, di portata totalmente invasiva in termini di aggressione e spoliazione della proprietà del proposto, finalizzate ad espungere dall’economia lecita le accumulazioni di ricchezza di provenienzaillecita, il legislatore ha affiancato nuovi schemi di prevenzione, riconducibili, appunto, agli artt. 34 e 34 bis, che si caratterizzano per la loro minore pervasività, consentendo chela titolarità della proprietà permanga in capo all’imprenditore, mentre lo Stato, rappresentato dall’Autorità Giudiziaria, effettua un intervento, – progressivamente crescente e/o decrescente a seconda del bisogno di prevenzione da soddisfare e del soggetto economico da trattare”.

All’esito delle verifiche, “la verifica giudiziale dei presupposti di cui all’art. 34 bis” è stata ritenuta ” favorevolmente conclusa, con conseguente possibilità per la srl di intraprendere un percorso di recupero dell’attività imprenditoriale, sotto la supervisione del Tribunale e con le garanzie proprie di una procedura giudiziale, beneficiando dell’effetto sospensivo della interdittiva antimafia. L’effetto sospensivo, espressamente disposto dall’art. 34-bis, comma7,non è limitato al pacchetto contrattuale di parte pubblica per il quale si sono ritenuti sussistenti i presupposti legittimanti, ma si estende a tutta l’attività aziendale, ivi compresa la partecipazione alle procedure di gara, con la conseguente possibilità, per l’operatore economico, di vedersi aggiudicati nuovi appalti, e dunque di conseguire l’iscrizione nella cd. ‘White List””.

“Si ritiene di disporre la misura del controllo giudiziario per la durata di anni due”.

Per costituire un “presidio di vigilanza “ è stato da qui nominato un amministratore Giudiziario incaricato di supervisionare l’attività di impresa e il corretto adempimento, e riferirne, con cadenza almeno bimestrale, al Presidente della Sezione Misure di Prevenzione, in qualità di giudice Delegato, ed al Pubblico ministero.

La SRL Gentile Impianti (con sede in Mattinata alla Via San Michele Arcangelo n. 10) è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Ciuffreda e Avv. Francesco Santangelo del foro di Foggia.

“Un dictum giudiziale che non si discosta dalla realtà: un’impresa rappresentata da “soggetti (Gentile Antonio e Giovanni) incensurati ed immuni da carichi pendenti e, come attestato dai bilanci, che non constano apporti di capitali illeciti all’interno della società”. Restituita la dignità e la serenità a soggetti dalla condotta illibata che hanno investito i sacrifici di una vita dedita al lavoro nonché a Mattinata ed ai mattinatesi un impianto sportivo degno di esser chiamato tale”, dicono a StatoQuotidiano gli avvocati Alberto Ciuffreda e Avv. Francesco Santangelo del foro di Foggia.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it