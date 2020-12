La Salandra: “Bruno Longo è a casa sua in Fdi, casa dei valori della destra”

Foggia, 02 dicembre 2020. “Massimiliano Di Fonso non si preoccupi di Fratelli d’Italia per giustificare eventuali sue scelte amministrative a Foggia”. Giandonato La Salandra, da ieri unico coordinatore del partito di Giorgia Meloni in Capitanata, risponde al consigliere comunale foggiano che dopo le dimissioni di Franco Di Giuseppe dalla segreteria di Corso Matteotti aveva fatto sapere di temere “la deriva a destra” di Fratelli d’Italia, anche annunciando di voler porsi all’opposizione dell’amministrazione guidata dal sindaco Franco Landella.

“Di Fonso stia sereno – prosegue La Salandra – l’onorevole Di Giuseppe è un po’ come il Johan Cruijff della politica di Capitanata, espressione unica di un “calcio totale”, in grado di ispirare e suggerire sempre e comunque. Un grandissimo calciatore, e oggi un ancora più grande allenatore. Sulla deriva a destra Fratelli d’Italia, per mutuare le parole di Giorgia Meloni, è la “Casa della Destra”, una destra capace di guardare oltre se stessa, di aprirsi a tutte quelle anime che condividono valori irrinunciabili quali la famiglia, la patria, l’amore per la propria terra, valori che, al netto delle proprie storie individuali, sono i principi che aggregano e che, concretamente, porteranno Fratelli d’Italia ad essere la forza motrice del centrodestra”

Quanto a Bruno Longo, “è a casa sua, ha aderito a Fratelli d’Italia in tempi non sospetti, e se FdI è la Casa della Destra, certamente Bruno è a casa sua, proprio come tutte quelle donne e quegli uomini che in questi anni hanno lavorato per portare Fratelli d’Italia a essere il primo partito del centrodestra, e primo oppositore del governo Emiliano che, mi sembra, a livello regionale sia sostenuto proprio dal neo partito di Di Fonso che, a livello cittadino ha dichiarato di volersi porre all’opposizione. È bene che Di Fonso ricordi – aggiunge La Salandra – che sono coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia dal marzo 2017 e che, insieme a tanti altri, abbiamo camminato nel deserto sempre dalla stessa parte, sempre con lealtà verso il centrodestra, senza alcun tentennamento sulla propria collocazione politica, aggregando e mettendosi sempre in discussione, con profonda maturità politica costruendo spazi politici moderati, molto distanti da quei “moderati” presenti nell’aula consiliare il giorno dell’insediamento del consiglio comunale”.

“Fratelli d’Italia è un partito, un grande partito con le sue regole, con i suoi organi, con i suoi dipartimenti – conclude – . È un partito in cui tutti hanno la possibilità di contribuire all’azione politica all’interno dei diversi consessi elettivi. Presto chiuderemo il tesseramento, e anche in questo momento di vita interna del partito dimostreremo di essere cresciuti e capaci di essere pronti a qualsiasi confronto, così come saremo il partito che presenterà al sindaco Landella proposte per la città di Foggia, confermando attenzione al territorio e capacità propositive”.