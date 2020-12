Lamorgese: “La scorta ha aiutato la compagna di Conte turbata”

(ANSA) Olivia Paladino “appariva turbata” e – dopo essere uscita dal supermercato in seguito alla segnalazione dello stesso titolare che ha chiesto l’intervento di un operatore della scorta – è stata riaccompagnata da quest’ultimo a poche decine di metri verso la sua abitazione, dove in quel momento c’era il premier e, per questo, la scorta all’esterno. E’ quanto precisato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese al question time alla Camera, in merito al caso della compagna del premier Giuseppe Conte, accompagnata verso casa da un uomo della scorta del presidente del Consiglio lo scorso 26 ottobre in presenza di una troupe de Le Iene.

“La persona alla quale la signora Paladino prima di lasciare il negozio ha consegnato una borsa – ha aggiunto la ministra – non era un operatore del servizio di tutela del presidente Conte bensì uno dei titolari dell’esercizio commerciale”, dove quest’ultima era andata.