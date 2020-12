Manfredonia ,”Il Collegio”: il tenero abbraccio di mamma e papà (VIDEO)

Manfredonia, 2/12/2020 – Ieri sera, in prima serata su Rai2, è andata in onda una nuova puntata del docu-reality “Il Collegio”. Nel corso della trasmissione Giulia Scarano, la 14 di Manfredonia (Foggia), prelevata dalla classe durante la lezione di matematica, segue la sorvegliante che dopo tanti giorni trascorsi lontano da casa, le fa incontrare i genitori. Tocca poi ad una commossa Maria Teresa e a un sempre “severo” Giordano incontrare la propria mamma. Il Preside ha convocato madri e padri per valutare alcune situazioni…

I genitori di Maria Teresa, Giulia S. e Giordano vengono informati dal Preside dei comportamenti poco edificanti avuti dai figli all’interno de “Il Collegio”. Madri e padri dopo aver riconosciuto le intemperanze dei loro ragazzi, li invitano rispettivamente ad essere meno impulsiva la prima, più calma la seconda e più umile e meno scontroso il terzo. Ci riusciranno?