Manfredonia, positivo dopo più tamponi svolgeva propria attività: segnalato

(statoquotidiano, ore 16.00). Manfredonia, 02 dicembre 2020. Positivo dopo più tamponi continuava a svolgere la propria attività. Attività in ambito sanitario. E’ quanto è stato riscontrato da StatoQuotidiano.it, con fatti che riguardano un professionista del centro sipontino. La situazione è stata segnalata a quanti hanno competenza per le verifiche. Seguono controlli.

Relativamente ai controlli anti-Covid, si ricorda che, “con il nuovo Dpcm in vigore dal 6 novembre scattano anche i nuovi controlli, soprattutto per chi abita nelle regioni rosse e arancioni“. “Si rischia il processo penale soltanto nei casi più gravi. Se si esce di casa per andare a trovare un amico durante il coprifuoco o senza giustificazioni se si abita in zona rossa meglio non mentire, al posto della multa scatterebbe il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da uno a sei anni. Uscire di casa se si è positivi al Covid, contagiando altre persone, potrebbe invece far scattare il reato di epidemia colposa che prevede una pena da sei mesi a tre anni“.