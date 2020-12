Sempre più adulti scelgono di mettere l’apparecchio ortodontico

Secondo le recenti statistiche, sono in aumento gli adulti che scelgono di ricorrere all’ortodonzia correttiva e quindi di mettere l’apparecchio ai denti, solitamente associato all’età infantile. Al giorno d’oggi infatti esistono delle soluzioni che si rivelano decisamente meno invasive rispetto a quelle disponibili in passato. È dunque possibile correggere i propri difetti senza compromettere l’estetica in modo eccessivo ed è per tale ragione che sempre più persone vi ricorrono in età adulta.

Un consulto per capire le possibili alternative

Se avete i denti storti o problemi di malocclusione, ricorrere ad un apparecchio ortodontico potrebbe rivelarsi un’ottima idea. Al di là del difetto estetico in sé infatti, numerose problematiche della bocca si riflettono anche sulla qualità della vita del paziente. Basti pensare ad esempio a chi soffre di bruxismo o anche di semplice malocclusione: i sintomi associati a queste condizioni sono numerosi tra cefalea, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, dolori alla mandibola e via dicendo.

La prima cosa da fare è richiedere un consulto ortodonzia adulti presso uno studio dentistico, ma vi consigliamo di selezionare attentamente i professionisti a cui vi rivolgete. Solo quelli più aggiornati infatti sono in grado di proporre soluzioni non invasive e poco impattanti dal punto di vista estetico.

Oggigiorno esistono apparecchi invisibili che permettono di correggere problemi di disallineamento e di malocclusione. Non sono adatti però in tutte le situazioni e conviene dunque capire quali siano le alternative a disposizione con un consulto mirato.

L’apparecchio invisibile: una soluzione non invasiva

Una delle soluzioni più richieste negli ultimi anni è l’apparecchio invisibile, che effettivamente presenta numerosi vantaggi. Innanzitutto, parliamo di un apparecchio mobile, che quindi si può togliere con facilità per lavare i denti e già questo è un primo fattore positivo. Le soluzioni fisse che venivano impiegate un tempo infatti risultavano problematiche in quanto aumentavano il rischio di formazione di carie e tartaro.

L’apparecchio invisibile si presenta sotto forma di mascherine trasparenti, che vengono realizzate su misura dopo aver preso l’impronta della bocca del paziente. L’intero trattamento prevede l’utilizzo di diverse mascherine, che vanno cambiate periodicamente in modo da correggere il difetto con gradualità.

L’apparecchio trasparente non provoca dolore e non impatta sull’estetica del paziente, che può sentirsi libero di sorridere senza provare disagio. Questa è senza dubbio la soluzione proposta più di frequente negli studi dentistici all’avanguardia, ma come abbiamo accennato non sempre è possibile correggere il difetto con tale apparecchio.

Perchè non rinunciare all’ortodonzia da adulti

Al giorno d’oggi non vale la pena rinunciare a priori all’apparecchio ortodontico, proprio perché esistono delle soluzioni che consentono di limitare al minimo il disagio e di mantenere inalterate le proprie abitudini. I costi dell’apparecchio invisibile non sono esagerati e questo è un motivo in più per approfittarne: d’altronde non è mai troppo tardi per sfoggiare un bel sorriso e ormai è tutto molto più semplice di quel che sembra!

