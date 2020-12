Variante Mattinata, alle ore 8 di stamani galleria aperta: “Anas è partita con i lavori?”

Mattinata – Manfredonia, 02 dicembre 2020. Di seguito alcune immagini relative alla strada statale 688 “Variante di Mattinata“.

Ieri, l’Anas aveva annunciato che, dal km 3,000 al km 9,935 in provincia di Foggia, era prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni, nell’ambito di lavori programmati per la realizzazione dell’impianto idrico – antincendio che prevedono l’esecuzione di opere civili all’esterno ed all’interno della Galleria S. Benedetto.

“Anas – come si legge dalla nota inviata ieri – ha garantito la prosecuzione delle attività, nonostante le difficoltà nell’approvvigionamento di materiale a causa dell’ attuale emergenza sanitaria Covid-19. Il traffico veicolare sarà deviato, sulle viabilità SS 89 e sulla SP 53, tutti i giorni compresi i festivi. Il completamento dei lavori è previsto entro venerdì 18 dicembre 2020.”

FOTOGALLERY 2 DICEMBRE 2020, ORE 8