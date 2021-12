ASE, Caratù attacca Rossi: “Anche quest’anno la TARI aumenterà in modo retroattivo?”

Manfredonia (Foggia), 02/12/2021- “Il dottor Rossi ha predisposto il PEF? Anche quest’anno scopriremo che la TARI aumenterà in modo retroattivo? L’anno scorso era giustificato a farlo il 24 dicembre, quest’anno dov’era? Eppure sia lui che i Commissari erano così ligi alle scadenze!

Dopo aver scaricato i vecchi aumenti sul nuovo sindaco vogliono scaricare anche quest’anno? Come sempre non avremo risposte, inevitabilmente arriverà un nuovo aumento.Bravi! A.S.E. Ager Puglia commissari. Non è il caso di prendere atto dei vostri fallimenti? E rimettere il mandato al nuovo Sindaco?…..abbiamo bisogno di gente operativa e a tempo pieno non burocrati”.