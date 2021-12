Giornata dello sport paralimpico: “Prima vittoria della coppia Gatta/Rotice”

Manfredonia (Foggia), 02/12/2021- “Prima vittoria in casa per 1a 0 della coppia “Gatta/Rotice” contro i ragazzi che oggi hanno partecipato ad una bellissima manifestazione nel chiostro del palazzo di Città. “Giornata dello sport paralimpico” Evento organizzato dall’ I.P.E.O.A. “Michele Lecce” Istituto Alberghiero Manfredonia in occasione della giornata conclusiva del progetto sportivo relativo al PON di Calcio Balilla. Con piacere ho notato la presenza del Sindaco a supportare la lodevole iniziativa”.