StatoQuotidiano.it, Manfredonia 02 dicembre 2021. Confermate le Gianni Rotice. . Confermate le anticipazioni di StatoQuotidiano.it : ecco la nuova giunta comunale di Manfredonia, del sindaco

DELEGHE SINDACO GIANNI ROTICE

Turismo, Marketing Territoriale, Cultura

Innovazione tecnologica e digitalizzazione

Bandi e Finanziamenti

PNRR

Giovani e Talenti

Sanità

Frazioni Montagna, Riviera Sud, Borgo Mezzanone

Garante Disabilità

Portualità

TRANSIZIONE ECOLOGICA E VICESINDACO – GIUSEPPE BASTA (classe 1996 – praticante avvocato)

Mobilità sostenibile

Qualità della vita (Bonifiche, ciclo dei rifiuti, verde pubblico, decoro urbano)

Autorizzazioni ambientali e paesaggistiche

AFFARI GENERALI E PERSONALE –LIBERO PALUMBO (1974 – responsabile sindacale)

Trasparenza e semplificazione amministrativa

Personale e LSU

Rapporti con il Consiglio

Statuto

Servizi Demografici e statistici

Istituti di partecipazione civica

Valorizzazione, formazione, tutela e sicurezza del personale

Organizzazione degli Uffici

Rapporti con i sindacati

Legalità e cittadinanza attiva

PIANIFICAZIONE URBANA STRATEGICA E PERIFERIE – ANNA TROTTA (classe 1983 – ingegnere)

PUG

Emergenza abitativa

Rigenerazione Urbana

Comparti CA

Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche

Controllo e vigilanza dell’attività urbanistica

Edilizia privata ed abusivismo edilizio

SVILUPPO, OCCUPAZIONE E SPORT – ANTONIO VITULANO (classe 1995 – imprenditore con laurea in marketing e management)

Economie territoriali (Pesca, Agricoltura, Artigianato, Commercio)

Start Up

Cultura d’impresa e formazione professionale

Università, scuola ed educazione civica

Attività sportive, associazionismo e tempo libero

LAVORI PUBBLICI – ANGELO SALVEMINI (classe 1980, avvocato)

Infrastrutture ed Aree Industriali

Rete viaria

Manutenzione beni pubblici

Trasporti

Polizia Locale

Grandi Eventi

RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE – ANTONELLA LAURIOLA (classe 1971, esperta contabile)

Bilancio e finanza

Patrimonio e Demanio

Appalti, Contratti, Contenzioso e Legale

Determinazioni dirigenziali

Aree Mercatali

Partecipate e controllate

WELFARE E POLITICHE DI GENERE – GRAZIA PENNELLA (classe 1975, avvocato e Dottore di Ricerca all’Università di Foggia)

Piano Sociale di Zona

Pari Opportunità

Famiglia

Nuove povertà

Integrazione socio-sanitaria

Disabilità e Fragilità

Rapporti con A.S.P.

Immigrazione

Rapporti con Parrocchie e soggetti che si occupano di integrazione, assistenza e solidarietà

Si ricorda in ogni modo che, in base ai quozienti e ai calcoli dell’attuale legge elettorale, e comprendendo il cd ‘premio di maggioranza‘, questa – da raccolta dati di StatoQuotidiano – la composizione del Consiglio comunale con il sindaco di centrodestra Gianni Rotice.

Coalizione centrodestra – candidato a sindaco Gianni Rotice (Maggioranza)

Forza Italia – 7 consiglieri comunali

Strada Facendo – 6 consiglieri comunali

Meloni – 1 consigliere comunale

Io Voto Gianni – 1 consigliere comunale

Gaetano Prencipe (candidato a sindaco coalizione centrosinistra – consigliere comunale) – opposizione, consigliere comunale (1)

Progressisti DEM – 2 consiglieri comunali

Valentino Mariarita – 347

Ciuffreda Massimo- 296

Progetto Popolare – 1 consigliere comunale

Molo 21 – 1 consigliere comunale

M5S 2050 – 1 + 1

Raffaele Fatone (Candidato a sindaco coalizione M5s 2050)

Agiamo

Giulia Fresca (candidato a sindaco per la coalizione P.E.R. la Città).

Con Manfredonia

Maria Teresa Valente (candidato a sindaco per la coalizione Con Manfredonia -MD).

La suddivisione dovrebbe prevedere 15 seggi per la maggioranza, 9 per i consiglieri dell’opposizione.

Dunque, saranno garantiti i 4 posti in consiglio comunale per: 1 Prencipe, 1 per Raffaele Fatone (m5s 2050), 1 per Giulia Fresca (p.e.r. la città), 1 per Maria Teresa Valente (con – md). Escluso il candidato a sindaco di Azione di Carlo Calenda, Tommaso Rinaldi.

Assessorati post ballottaggio

Naturalmente se ci saranno dei consiglieri eletti scelti per assessorati con deleghe si libererebbero posti per i candidati al Consiglio Comunale, con subentro dei candidati al consiglio comunale nelle liste interessate (vedi sopra) con le maggiori preferenze in base al voto degli elettori dello scorso 7 novembre 2021.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it