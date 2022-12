“Agenzia per la Casa”, l’Amministrazione comunale incontra i sindacati degli inquilini

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/12/2022 – Con la delibera di Giunta n. 208 del 21/11/2022, l’Amministrazione comunale di Manfredonia ha avviato il procedimento di costituzione dell’Agenzia per la Casa, la prima in Puglia. Si tratta di un organismo previsto da legge regionale per favorire l’incontro, con strumenti anche di natura economica, tra proprietari e inquilini che sono alla ricerca di immobili da prendere in locazione.

Ieri mattina, presso la sede dei Servizi Sociali, l’Assessore al Welfare Avv. Grazia Pennella con la collaborazione della VI Commissione consiliare con la Presidenza della consigliera Antonia Facciorusso, ha tenuto un incontro con le categorie dei sindacati degli inquilini. I sindacati si sono complimentati per questa iniziativa e sono pronti a collaborare per il raggiungimento dell’obiettivo. Un altro importante passo in avanti per far fronte all’emergenza abitativa è stato fatto.

Ora si procede, grazie anche all’incessante lavoro dell’ufficio guidato dal Dirigente Matteo Ognissanti e della Commissione comunale Welfare, con tutti gli altri adempimenti fino ad arrivare al concreto funzionamento e alla costituzione del fondo di garanzia (al momento di 50mila euro, di cui 20mila derivanti dalla rinuncia del sindaco Rotice alle sue indennità di carica) che può rappresentare un concreto aiuto per consentire ad inquilini bisognosi di stipulare contratti di locazione.

L’Agenzia per la Casa, ha l’obiettivo di intervenire nelle problematiche abitative con il compito di favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, individuare e fornire strumenti a garanzia e tutela del pagamento del canone di locazione, svolgere il ruolo di mediazione tra le parti sociali, monitorando il mercato immobiliare, definire e gestire misure per il contrasto agli sfratti a vario titolo, nonché elaborare soluzioni per affrontare il disagio e l’emergenza abitativa del Comune di Manfredonia