“Arraccattate” due fondi dai bandi e volete fare gli imprenditori? Cercatevi un lavoro pezzenti

Premessa. E se invece il nulla fosse proprio qualcosa? Non un ente parassitario (come i buchi di cui parla Varzi) ma un ente come gli altri, sicché qualcosa può effettivamente essere nulla? Domanda bizzarra e oziosa se riferita al mondo fisico, ma forse interessante se formulata nel terzo mondo popperiano in cui ci radicano giorno dopo giorno i media sociovirtuali. Un mondo che è un turbinio di simboli e rappresentazioni, tenuto insieme da relazioni interpersonali derealizzate e spesso farlocche. (da: “Essere il nulla (per una metafisica della fuffa”, di Guido Vetere)

Sviluppo. Intercettano due bandi online, beneficiano di misure settoriali, chiedono aiuto al referente politico, danno luce a nuove imprese, con nomi vecchi e idee più scontate. Copiano due frasi e fanno post. Vogliono fare gli imprenditori. I luminari. Gli impresari. I titolari d’attività. I referenti di settore, di qualsiasi settore. Vogliono dettare legge, spinti dalle loro raccomandazioni secolari. Ma vengono puniti sistematicamente.

Puniti dalla gente, puniti dai lettori, puniti dai consensi, puniti dagli elementi cardini alla base del giudizio delle attività e dell’etica di ogni essere umano: la morale. La dignità. L’onestà intellettuale.

Vergognatevi.

Pezzenti, tornate nei circoli per parlare di calcio e politica senza alcuna cognizione, preparazione e competenza, scroccate un caffè, tornate a casa senza aver prodotto nulla. Come sempre. All’indomani, pronti, partenza, via verso il politico che dovrà aiutarvi anche questa volta. Omaggiatelo, veneratelo, inchinatevi al vostro referente, senza smettere di ricercare il prossimo mèntore al quale asservirvi. Con il quale continuare ad essere servi.

Conclusione. Esempi negativi di come non vivere. Puniti anche questa volta, come sempre.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it