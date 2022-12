“Ballando con le stelle”: Zeman ballerino per una notte

(rai.it/ufficiostampa) Foggia, 2 Dicembre 2022.

Si gioca la seconda semifinale del dance show che ha “stregato” milioni di telespettatori per due mesi: “Ballando con le stelle 2022”, in onda venerdì 2 dicembre alle 22.00 su Rai 1. Milly Carlucci, con Paolo Belli, è riuscita a portare nelle case degli italiani, con il suo stile inconfondibile, una ventata di leggerezza. Un programma seguitissimo anche dai milioni di followers, che di settimana in settimana mantengono #Ballandoconlestelle in testa alla classifica trending topic dei programmi più seguiti e amati dalla rete. Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” è pronta ad esibirsi una vera leggenda dell’atletica mondiale: Sara Simeoni. Si esibirà in una coreografia realizzata ad hoc per lei e che verrà valutata dalla Giuria in studio: il punteggio così ottenuto andrà a migliorare la posizione delle coppie in gara. Sara Simeoni non sarà il solo mito sportivo a scendere in pista, infatti, l’Auditorium rai del Foro Italico vedrà esibirsi in una coreografia speciale realizzata con i maestri di Ballando con le stelle anche Mister Zdeněk Zeman.

Gli assi nella manica di Milly Carlucci non sono terminati; a fare incursione in questa puntata anche Cristiano Malgioglio che a breve sarà in onda su Rai2 con il nuovo programma "Mi casa es tu casa". Per omaggiare ancora una volta le giovani promesse della danza, si esibirà Brenda Gozzoli, figlia di Sara di Vaira, e campionessa mondiale under 12. Le coppie ancora in gara daranno il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria in studio capitanata da Carolyn Smith, per arrivare alla finalissima del 23 dicembre. Al suo fianco anche questa settimana: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dell'antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta e custode del "tesoretto". Durante la puntata scenderanno in pista Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor. Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando. Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina sono stati eliminati nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Per sondare i loro progressi sulla pista da ballo i Vip in gara affronteranno molte prove differenti: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche temutissime prove a sorpresa, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare.