Calcio Foggia: dall’Inghilterra nuova manifestazione d’interesse

Foggia, 2 Dicembre 2022.

Avanti, c'è posto. Evidentemente bastava solo "avviare le danze" per far fioccare le "manifestazioni d'interesse" per il Calcio Foggia 1920. La PEC dell'avv. De Filippo e del commercialista dr. Perretta di lunedì scorso, subito seguita appena due giorni dopo da un comunicato stampa a firma degli stessi professionisti foggiani di stanza al Nord, sembra infatti aver dato il là alle "grandi manovre" da parte di altri soggetti in rappresentanza di misteriosi gruppi interessati all'acquisto del club rossonero. La particolarità stavolta è che, a inviare una nuova PEC (o qualcosa del genere), è uno studio legale inglese: si tratta dello studio Aticus Law Solicitors, sedi a Manchester e nel piccolo borgo di Wilmslow (contea del Cheshire); l'email, per quello che la nostra Redazione ha potuto sino ad ora comprendere, sarebbe stata inviata al solo azionista di maggioranza Nicola Canonico