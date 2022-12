Campionati nuoto paralimpico, otto medaglie d’oro alla Puglia

BARI, 02/12/2022 – Sono otto le medaglie d’oro conquistate dagli atleti pugliesi del nuoto paralimpico ai campionati italiani assoluti in vasca corta di Fabriano, primo appuntamento del nuovo anno.

Sul gradino più alto del podio ci sono Vittoria Bianco, Giacomo Sarcina, Ramona Botta, Angelo Rammazzo, Mariagiovanna Gernone e Marco D’Aniello. Oltre ai primi posti la Puglia conquista anche cinque medaglie d’argento e due di bronzo. “I risultati ottenuti confermano che il movimento pugliese del nuoto paralimpico è vivo ed è in fermento – afferma Claudia Liso, delegato regionale della Finp – questo è possibile grazie allo straordinario lavoro, in sinergia, di società, atleti, tecnici e famiglie, ciascuno per la propria parte”. “Combattiamo ogni giorno -conclude – con le difficoltà legate agli impianti e alle poche piscine a disposizione, ma non ci arrendiamo e -continuiamo a lavorare per far crescere nuovi talenti”. (ansa)