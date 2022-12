Comitato Sanità Politico Popolare: “Auguri al nuovo direttore Mezzadri, ma con riserva”

FOGGIA, 02/12/2022 – “In questi giorni abbiamo appreso e discusso nel nostro direttivo la decisione, da parte dell’ASL FG, circa l’affidamento del coordinamento delle Direzioni mediche degli Ospedali di Manfredonia, Cerignola e San Severo al Direttore Sanitario Franco Mezzadri, al quale verrà dunque assegnato il compito di programmare, organizzare e gestire le attività sanitarie dei tre ospedali, in un’ottica interdipartimentale e multifunzionale.

La nuova organizzazione ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse e garantire la funzionalità e la continuità dell’assistenza medica specialistica nei diversi reparti e servizi ospedalieri. La decisione fa seguito alla necessità di fronteggiare le criticità dovute alla carenza cronica di dirigenti medici nelle varie discipline. I Direttori Medici facenti funzione dei tre ospedali continueranno ad assicurare il loro supporto al Direttore Sanitario per la continua analisi dello stato delle procedure poste in essere e la verifica del superamento delle criticità esistenti.

Noi come comitato sanità “Politico-popolare” confidiamo nel suo massimo impegno e nel suo operato, considerate le sue doti manageriali, auspicando che non si ripetano più gli errori del passato.Difatti, in tutti gli accorpamenti, fusioni o centralizzazioni avvenute, sia come presidio Ospedaliero sia come Distretto, con le strutture sanitarie limitrofe, vi è stato sempre una disparità di trattamento, nonostante lo stesso fabbisogno di salute. Questo lo si può dedurre dallo stato delle cose, viste le condizioni del nostro nosocomio/distretto in termini di logistica, di personale e di attrezzature.