“Concorso beffa” alla Fiera di Foggia: premiati i parenti dei politici

FOGGIA, 02/12/2022 – Dei circa 1.700 candidati che lunedì si sono presentati alla Fiera di Foggia per il concorso da 18 posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo all’Arpal, l’agenzia regionale per il lavoro, soltanto 59 sono risultati idonei e ora – dopo l’esame dei titoli – si giocheranno l’assunzione.

Ventidue di loro sono stati bravissimi: hanno risposto esattamente a tutti e 30 i quiz previsti, ma per passare bastavano 21 risposte giuste. La graduatoria è pubblica. Ed è zeppa di quelle che, non essendo consentito fare illazioni, possono essere considerate solo coincidenze. A giocarsi un posto a tempo indeterminato ci saranno tante persone che militano o hanno militato in Puglia Popolare, la formazione politica dell’ex direttore generale Massimo Cassano di cui il dirigente del Personale dell’Arpal, Luigi Mazzei, è coordinatore provinciale a Lecce. O anche loro parenti. Lo rivela la Gazzetta del Mezzogiorno.