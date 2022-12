Il Comune di Foggia si affida ad Amiu per 9 anni su raccolta rifiuti

Statoquotidiano.it, 2 dicembre 2022. Che avessero una propensione ad affidare ad Amiu la raccolta rifiuti della città di Foggia si era capito, ma adesso i commissari appena prorogati di 6 mesi hanno deliberato l’affidamento in house providing ad Amiu puglia spa. L’affido diretto per Servizio di raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento rifiuti solidi urbani, sarà per 9 anni a decorrere dal 01.01.2023, secondo le modalità del Piano industriale dei servizi di igiene urbana approvato.

La relazione spiega i motivi per cui dal punto di vista economico e gestionale la città di Foggia troverebbe vantaggi e, in particolare, sottolinea della modalità in house, “i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. Come da manuale, i commissari spiegano il concetto, il soggetto in questione è Amiu.