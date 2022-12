Lumiwings: “Anche Torino è servita”, da oggi partono i voli dal Gino Lisa

FOGGIA, 02/12/2022 – “Anche Torino è servita! Da oggi la tratta Foggia-Torino è operativa con voli di andata e ritorno 2 volte a settimana! Prenota il tuo prossimo viaggio”, scrive trionfante questa mattina sui social la compagnia aerea greca Lumiwings allegando questa immagine.

Da oggi due dicembre, ogni lunedì e venerdì, è infatti operativo un nuovo volo della compagnia Lumiwings che collegherà gli aeroporti di Foggia e Torino. Oltre ai collegamenti per il Piemonte l’offerta si amplierà anche per Milano Malpensa, con l’aggiunta di un sesto volo, ai cinque già programmati a dicembre sino a fine marzo. Ogni martedì, infatti, fino al 10 gennaio, ci sarà il volo con partenza da Foggia alle 8 ed arrivo a Malpensa alle 9.45.

Da Malpensa invece la partenza è fissata per le 10.30 con arrivo a Foggia alle 12. “Non possiamo non nascondere la soddisfazione – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – per questo ulteriore incremento delle frequenze e delle destinazioni su Foggia. Dopo il primo mese di attività, forte anche dei risultati conseguiti, peraltro in linea con le nostre valutazioni di mercato, Lumiwings migliora sensibilmente la propria offerta”. “Lumiwings è lieta di poter continuare a collaborare con Aeroporti di Puglia e con tutto il territorio. Per la prossima stagione estiva – spiega il managing director di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis – stiamo già lavorando alla programmazione dei voli a supporto della stagione turistica”.