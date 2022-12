Manfredonia, Io sono partita iva porta le luminarie anche a Borgo Mezzanone

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/12/2022 – Le luminarie natalizie potrebbero arrivare presto anche a Borgo Mezzanone, frazione del Comune di Manfredonia.

In occasione delle prossime festività natalizie, il presidente dell’associazione “Io sono partita iva – Manfredonia” ha chiesto “di essere autorizzato ad occupare il suolo pubblico per il posizionamento di n. 5 strutture luminose in Viale del Mezzogiorno nei pressi di Piazza Madonna del Grano – Fraz. Di Borgo Mezzanone, per l’intero periodo natalizio”. Il dirigente comunale ha autorizzato la richiesta nel rispetto delle prescrizioni aggiungendo però che “il richiedente, prima della effettiva occupazione dell’area, dovrà preventivamente munirsi di tutti i pareri obbligatoriamente previsti per legge”