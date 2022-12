Moscone: “Ringrazio Emiliano per aver sostenuto il tetto di spesa extraregionale”

Mi auguro che tutti i Governatori delle Regioni del Sud sappiano fare fronte comune e si impegnino a superare una norma di legge che è ingiusta, iniqua e penalizza le Regioni ed i cittadini del Sud Italia. Il diritto alla salute deve essere valido e univoco su tutto il territorio della Repubblica e non può vedere differenziazioni e squilibri. Non sarebbe costituzionale e non corrisponderebbe a quanto stabilito dall’articolo 3 che impegna la Repubblica a rimuovere quando penalizza ed impedisce di godere appieno dei diritti riconisciuti in egual misura per tutti.