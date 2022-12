Progetto Popolare: “Lavoratori ASE ‘precari’ per quanto tempo ancora?”

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/12/2022 – “La paradossale situazione dei lavoratori “precari” di A.S.E. Spa Manfredonia, merita di essere immediatamente trattata con serietà e lungimiranza da parte dell’amministrazione Rotice.

Chiedo con forza all’amministrazione comunale di stabilizzare i vincitori di concorso (12 di livello “J” e 5 addetti di livello 1/B area spazzamento) che meritano di essere assunti a tempo pieno e di rientrare di diritto nella pianta organica della società partecipata. Chiedo la medesima attenzione per tutti i 23 lavoratori “precari”, assunti, attraverso lo scorrimento della graduatoria, con madilità part- time e con un contratto che scadrà il 31 Dicembre prossimo. Bisogna immediatamente rinnovare questi ultimi contratti, questa volta a tempo pieno e non più a part-time. La città merita di essere più pulita, le famiglie di questi lavoratori meritano un futuro più dignitoso.

Chiedo che si trovino immediatamente le risorse per fare tutto ciò, perchè, lo diciamo fin d’ora, se i responsabili non rinnoveranno questi contratti con scadenza imminente, dal 1° gennaio in poi ci ritroveremo senza il personale necessario per tenere pulita Manfredonia e continueremo ad essere sempre meno accoglienti. Lo dico senza polemica, anzi con lo spirito di accendere le luci anche su aspetti che possono apparire di poco conto ma che, se non trattati tempestivamente, abbasserebbero ulteriormente la qualità di vita della nostra città.

E’ innegabile che la città versa in uno stato di degrado diffuso che va risolto definitivamente; la causa è certamente da ricercarsi nella carenza di personale ma anche in una cattiva gestione delle risorse assegnate al settore competente. Apprezzo gli sforzi, compiuti finora, dall’assessore alla Transizione Ecologica che, non essendo dotato di bacchetta magica, andava sostenuto maggiormente assegnandogli risorse economiche congrue. L’ho chiesto ripetutamente nei vari consigli comunali a cui ho sempre partecipato, ma le risorse non sono mai arrivate.

Non bastano i post sulla pagina facebook istituzionale del Comune per sentire odore di pulito, se davvero vogliamo continuare ad essere una città accogliente e coltivare quella vocazione turistica tanto decantata, dobbiamo essere più realisti e investire decisamente in questa direzione. Basta chiacchiere, questa amministrazione abbia uno scatto d’orgoglio e inizi a dimostrarci, finalmente, quanto tiene al decoro della città e al benessere dei cittadini”. Lo riporta Progetto Popolare Manfredonia.