Rotice: “Splendide installazioni realizzate dagli ospiti del Centro Diurno Disabili “L’Airone””

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/12/2022 – “Un Natale davvero speciale quest’anno per Manfredonia che questa mattina è stata omaggiata di queste splendide ed originali installazioni a tema realizzate dai 27 ospiti del Centro Diurno Disabili “L’Airone”.

Una graditissima ed emozionante sorpresa. “Scarto matto – Officina del Riuso” è un progetto, patrocinato e fortemente sostenuto dall’Amministrazione comunale, che nasce dall’idea di trasformare oggetti difficili da smaltire, come ad esempio i pneumatici, in materiali ornamentali coinvolgendo, in un processo sociale d’inclusione, persone con disabilità. I ragazzi del Centro si sono adoperati, in collaborazione con gli operatori dello stesso, per creare qualcosa di originale per decorare la città di Manfredonia durante il periodo natalizio e, contemporaneamente, è stata un’occasione utile per promuovere il rispetto e la tutela del nostro Pianeta dall’inquinamento.

I materiali utilizzati sono stati: – Pneumatici, – Vernici adatte per colorare, – Aggrappanti, – Compensato, – Compressore per verniciatura, – Materiale vario da ferramente. Il progetto, iniziato ad ottobre, ha permesso la realizzazione dunque di soggetti natalizi posti in diversi punti che l’Amministrazione comunale ha deciso di esporre all’ingresso di Palazzo di Città, presso il L.U.C. “Peppino Impastato” (che ospiterà per tutto il mese di dicembre attività socio-culturali tematiche) e presso la Casa di Babbo Natale in Piazza Duomo (con la cortese collaborazione di Io sono partita iva – Manfredonia).

Si sottolinea la forte partecipazione ed il grande entusiasmo dei ragazzi del Centro che hanno potuto sperimentale la bellezza del riciclo e riassaporare il piacere del Natale dopo il periodo pandemico attraversato. Ringrazio di cuore per l’impegno gli instancabili operatori della struttura, l’Assessore al Welfare Grazia Pennella e ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini, Monica Mantovano e tutti coloro i quali hanno in qualche modo contribuito alla realizzazione di questa attività davvero speciale, non solo per Manfredonia. È questo lo spirito del Natale . Il Sindaco Gianni Rotice