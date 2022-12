Tempo di mondiale: Qatar 2022

Nonostante le controversie che hanno portato alla creazione del Mondiale di calcio in Qatar di quest’anno, la più grande competizione calcistica mondiale sta dando davvero spettacolo. Già dall’inizio della fase a gironi abbiamo avuto sorprese e vere e proprie cenerentole del calcio all’opera. Ecco quindi un articolo per approfondire questo mondiale unico nel suo genere, così come i tifosi che lo stanno seguendo.

Per la prima volta in Qatar

Questa edizione del 2022 è la prima edizione del Mondiale FIFA in Qatar, in Medio Oriente. Questo piccolo stato asiatico è una vera e propria chicca nascosta tra i vari stati del continente, e presenta ricchezze da far invidia a molte altre nazioni. Grazie alla costruzione di stadi belli da vedere e da vivere nelle partite, il Qatar ha sicuramente saputo farsi notare, a partire dalla cerimonia d’apertura con un ospite importante come Morgan Freeman. Le polemiche nate dalla violazione dei diritti umani hanno fatto spazio allo spettacolo calcistico. Con protagoniste come l’Argentina, il Brasile e il Portogallo c’è sempre da strizzare gli occhi, a partire da fenomeni come Messi e Mbappè.

Il Qatar, tra l’altro, ha vinto la coppa d’Africa nel 2019, a conferma di una realtà calcistica che per molti è sconosciuta, ma che in patria è molto sentita.

Un mondiale senza Italia

La vera nota dolente riguarda la nostra nazionale degli Azzurri, che purtroppo non si è qualificata neanche per questa edizione. L’impressione è che la nostra nazionale, dopo il successo degli Europei del 2020, abbia ancora bisogno di un rinnovamento per ripartire alla grande e tornare subito sulla scena mondiale. Si parla di giovani, di promesse e di gioco, ma il tempo dirà la sua. Nel frattempo, non possiamo fare altro che sederci sul divano e goderci il nostro sport preferito. C’è chi tifa i propri idoli in assenza degli azzurri, come Ronaldo o Messi, mentre c’è chi simpatizza per alcune nazionali (soprattutto le sorprese).

Lo scontro fra titani

Uno dei temi principali su questo Mondiale è sicuramente lo scontro tra due dei più grandi calciatori di tutti i tempi: Messi contro Cristiano Ronaldo, Argentina contro Portogallo. Al momento della scrittura di questo articolo siamo ancora nella fase a gironi, ma il sogno dei tifosi calcistici è quello di vedere questi due campioni scontrarsi proprio in finale. Entrambi sono nella loro “Last Dance” per il Mondiale, con Messi che vuole far vincere un mondiale alla propria nazione del cuore nel segno dell’ormai scomparso Diego Armando Maradona. CR7, dopo le notizie e la rottura con il Manchester United, vuole regalare il primo Mondiale nella storia del Portogallo. Lui stesso ha detto in un’intervista che potrebbe tranquillamente ritirarsi se riuscisse a segnare nella finale contro l’Argentina, ma la strada è ancora lunga, sia per lui che per la sua nazionale.

Quanti stanno seguendo questo Mondiale?

Una fetta di pubblico, a causa delle notizie uscite nelle ultime settimane, ha deciso di chiamare questo il “Mondiale dell’ipocrisia”. Sono tante le ombre gettate su questa competizione, ma quel che è certo è che ci sono record di spettatori provenienti da tutte le parti del mondo per vedere le partite dei loro beniamini. Anche da casa il Mondiale (anche se con numeri minori in alcuni Stati) viene visto dal pubblico, sia tramite digitale terrestre che sui vari dispositivi con i servizi online. C’è chi sfrutta questi momenti per tornare sui campi da calcetto, prendendo maglietta e pantaloncini con le offerte del classico volantino decathlon o trovando qualche offerta online. Siamo sicuri, però, che quando si parla di Mondiale, sia in inverno che in estate, il cuore degli appassionati batte come non mai. (nota stampa).