Torremaggiore, domani il primo congresso provinciale del 118

Torremaggiore (Fg), 2 dicembre 2022 – Grande occasione di crescita per il Territorio Pugliese con il ringraziamento ai nostri Eroi Soccorritori. Un invito quello dei Dottori Michele Pavone, Giulio Ianzano e Francesco Mansi che ha motivato il lavoro strategico della nostra Cooperativa.

Infatti, a survey attivata dalla Cooperativa CDM Group dei Fondatori Presidente Dott. Giovanni Corleone, Direttore Logistico/Commerciale Vincenzo dell’Edera e del Direttore Amministrativo Finanziario Andrea Marinelli sul sistema di emergenza preospedaliero evidenzia le difformità, in tutti gli ambiti, che da tempo vengono denunciati in Italia e valorizza i meriti della Sanità Pugliese soprattutto in chiave formativa.

Siamo certi che è necessaria più che mai una revisione del sistema, partendo da una nuova norma nazionale che lo ridisegni negli aspetti fondamentali, volta ad una maggiore standardizzazione dei modelli gestionali ed operativi che basi, finalmente, le decisioni sulla corretta lettura dei dati e su un’ancora più corretto utilizzo degli indicatori di processo ed esito appositamente individuati per “misurare” il sistema e partiamo da questo evento storico creato dall’intero SET 118 della Provincia di Foggia.

Oggi più che mai è necessaria una valorizzazione delle competenze, in particolar modo di quelle infermieristiche, che non sia frenata da desuete lotte interprofessionali ma che, al contrario, permetta a tutte le professioni coinvolte nel sistema di elevare la propria sfera di operatività. E’ ora di disegnare un sistema di emergenza moderno, lasciando per sempre la logica del “feudo” che da anni regola quest’area e che, drammaticamente, ci viene mostrata attraverso questa survey di cui rivendichiamo la grande possibilità di presentare ricerca e innovazione tecnologica attraverso ad esempio, l’utilizzo della Telemedicina.

Saremo presenti con le eccellenze che operano nel privato e con convenzioni anche in altre realtà regionali sapendo di avere con noi la presenza delle Istituzioni.